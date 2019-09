Gli 8 strani benefici del pepe nero (che non hanno nulla a che fare con la cottura)

Gli 8 strani benefici del pepe nero (che non hanno nulla a...

I vantaggi del pepe nero vanno ben oltre lo scaffale delle spezie. Continua a leggere per scoprire come utilizzare il pepe nero per alleviare la congestione e il dolore, ravvivare il bucato e smettere di fumare.

Mantieni i colori brillanti nella biancheria

Le tue camicie luminose preferite diventano opache nel lavaggio? La prossima volta, spargi un cucchiaino di pepe nero sugli indumenti quando è in lavatrice prima di eseguire il carico. Mantiene i tuoi colori brillanti e impedisce anche ai colori di sbiadire.

Lenire una tosse grassa

Combatti una tosse mucosa con una tazza di tè al pepe nero con miele, un rimedio radicato nella medicina popolare del New England e nella medicina tradizionale cinese.

Il pepe stimola la circolazione e il flusso del muco; Il miele è un antidolorifico naturale e un leggero antibiotico. Metti 1 cucchiaino di pepe nero appena macinato e 2 cucchiai di miele in una tazza. Riempi con acqua bollente e ripida per 15 minuti. Filtrare e sorseggiare.

Un altro insolito rimedio per la tosse: cospargere il pepe nero su uno spicchio di limone. Succhiare il limone fino a quando si può avvertire un rapido sollievo.

Smettere di fumare

Uno studio del 2013 pubblicato sul Journal of Alternative and Complementary Medicine ha scoperto che quando i consumatori di nicotina inalavano il profumo dell’olio di pepe nero, le loro voglie si riducevano.

I partecipanti hanno riportato una leggera sensazione di bruciore alla gola, che imitava la sensazione di cui godevano quando fumavano.

I ricercatori suggeriscono che i fumatori sentono l’odore di una goccia di olio su un batuffolo di cotone quando colpisce un desiderio.

Allevia il naso chiuso

Il pepe è un decongestionante naturale. Contiene sostanze chimiche che irritano le membrane del naso, producendo muco più sottile in modo che i seni nasali possano schiarirsi. Aggiungi circa cinque gocce di olio di pepe nero con un pizzico di olio di eucalipto (raccoglili in un negozio di alimenti naturali) all’acqua bollente. Senti l’odore del mix caldo per sbloccare i seni nasali e lenire i passaggi nasali.

Lenire i muscoli doloranti

A disagio dopo un duro allenamento? Allenta i muscoli tesi massaggiandoli con olio di pepe nero. Il pepe nero è considerato un “olio riscaldante” perché aumenta la circolazione e il calore nella zona in cui viene applicato.

Questo aiuterà i muscoli tesi. Mescola due gocce di olio di pepe nero con quattro gocce di olio di rosmarino. Puoi anche aggiungere due gocce di olio di zenzero per un ulteriore sollievo.

Applicare gli oli direttamente sulla pelle o mescolare con un’oncia di cera di jojoba o olio di cocco per creare un sugo da utilizzare ogni volta che i muscoli si sentono tesi.

Migliora la digestione

Un pasto pepato può essere più facile sull’intestino. Il pepe nero aiuta la digestione stimolando la secrezione di acido cloridrico, un acido dello stomaco che aiuta a scomporre il cibo, secondo whfoods.org.

Aggiungilo alla sua skincare quotidiana

Guarire una ferita

Alcune persone imprecano con il pepe nero come rimedio casalingo per impedire sanguinamenti a piccoli tagli e graffi. Il pepe ha proprietà antibatteriche e sembra anche far coagulare il sangue, fermando l’emorragia.

La leggenda narra che i soldati della Seconda Guerra Mondiale usarono il pepe nero sul campo di battaglia. La People’s Pharmacy riconosce che il pepe nero può aiutare, ma raccomanda di applicare la pressione come metodo principale per fermare l’emorragia.

Inoltre, le persone dovrebbero sempre consultare immediatamente un medico per gravi lesioni che non smetteranno di sanguinare.