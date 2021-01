Gli 8 motivi per cui esci sempre con il ragazzo sbagliato

Perché esci sempre col ragazzo sbagliato? Ecco gli 8 motivi per cui scegli sempre la persona che non fa per te.

Ragazzo sbagliato? Due parole che fanno venire in mente l’immagine degli ex fidanzati che ti appaiono nella tua testa.

Uomini con cui hai sprecato il tuo tempo, pensando che sarebbero durati per sempre.

Ci saranno molti uomini che incontrerai prima di capire perché continui a innamorarti sempre di quelli sbagliati.

Ecco 8 motivi per i quali scegli sempre il ragazzo sbagliato per loe tue relazioni.

Motivo n. 1: è semplicemente sexy

Stai già annuendo, vero? È quasi come se essere sexy fosse in sintonia con l’essere la scelta sbagliata.

Vabbè, non tutto può essere controllato, soprattutto non il piacersi a prima vista. Pertanto, bisogna andare un po’ oltre l’aspetto fisico.

Motivo n. 2: ti fidi troppo facilmente

Un po’ troppo incline a credere al bene che provano tutti, vero? O semplicemente ti lasci andare troppo e troppo presto, senza renderti conto di quanto sia vulnerabile lasciarti di fronte a lui?

Forse è ora che ti affidi un po ‘al tuo istinto o ti fidi di più dei tuoi amici in modo da evitare i problemi legati ai tuoi disastrosi appuntamenti.

Motivo n. 3: ti emoziona e ti eccita

C’è qualcosa in lui che fa risorgere il tuo io ribelle interiore. Il modo in cui non gliene potrebbe importare di meno delle persone, il suo modo di vivere impenitente, il suo senso di avventura, i suoi sguardi intensi.

Sei attratta da tutto. Ma quanto tempo pensi che potrebbe durare? Alla fine ti stancherai.

Motivo n. 4: ignori tutti le spie

Se sei una che sceglie col cuore invece di usare la testa, è probabile che tendi a trascurare i mali.

Ignori il fatto che la tua compatibilità potrebbe essere bassa o che potresti avere differenze inconciliabili.

Ignori tutti i segnali solo per il piacere e l’emozione di essere con lui in quel momento. Non è il modo migliore per farlo, giusto?

Motivo n. 5: cerca di cambiare chi sei

Questa persona aggiunge qualcosa in più alla tua vita, tirando fuori un lato inesplorato di te e – all’improvviso – ti ritrovi a fare troppe cose con le quali non ti sentivi a tuo agio, sin all’inizio.

La vita è improvvisamente un’avventura, ma sei davvero la persona in cui ti sta trasformando?

Motivo n. 6: ti piace l’uomo più grande

L’idea di avere un ragazzo più grande non sbiadisce mai.

Ti viene dato un assaggio della bella vita perché lui ne sa di più, ma solo fino a quando non la usa a suo vantaggio giocando la carta “Sono più grande di te” ogni volta che hai una discussione.

Questo diventa il suo modo di darti per scontata e di minare costantemente il tuo valore. Chi vorrebbe mai avere una relazione del genere?

Motivo n. 7: ti sei innamorata dei suoi modi da ragazzaccio

Anche se gli uomini più grandi sono affascinanti, i ragazzi più giovani sono tosti. Il suo atteggiamento da ragazzaccio, sempre nei guai, ti eccita.

Non gli importa di te, non si preoccuperà nemmeno di essere gentile, ma la tua mente contorta lo vede come una sfida ed eccoti, precipiti in quella tana del coniglio, cercando di conquistarlo. Come fai a non vederlo? È scritto dappertutto – non gli importa.

Motivo n. 8: inventi le cose nella tua testa

Tutti quei film guardati e quei romanzi letti ti hanno portato a uno stato di delusione in cui l’amore era tutto bello e niente di pratico. Quindi, ignori i veri segnali che sta dando e li decifri in modi che ti sembrano adatti.

Come si salva una damigella che dipinge un bel quadro della sua angoscia? Calati nel reale e affronta la verità.