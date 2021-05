Giusy Buscemi e la valigia lasciata in montagna: il post che fa sperare i fan

Giuseppina, o meglio Giusy Buscemi, è un’attrice italiana, che ha iniziato come modella ed è stata Miss Italia nel 2012.

Ma al grande pubblico televisivo, Giusy Buscemi è più conosciuta per la sua parte come Manuela Nappi in Un passo dal cielo, fin dalla terza stagione.

Nel 2018 e nel 2019, si era presa una pausa per mettere al mondo i suoi due figli, ma l’attrice è poi tornata nella sesta stagione di Un passo dal cielo – I guardiani.

Colpi di scena nell’ultima serie

Il finale di Un passo dal cielo 6 si è mostrato al pubblico ricco di colpi di scena, in questa occasione chi attendeva di scoprire chi ha ucciso Emma(Pilar Fogliati), moglie di Francesco, è stato soddisfatto oltre ovviamente a fare chiarezza sui misteri di Dafne (Aurora Ruffino), uno dei nuovi personaggi del cast e per buona parte della serie.

Il protagonista in questa ultima stagione ha lasciato il corpo della Guardia Forestale ma non ha lasciato solo l’amico Vincenzo (Enrico Ianniello).

Alle prese con i suoi fantasmi e, dopo aver saputo la verità riguardo la scomparsa della moglie, ha ritrovato lo spirito giusto per andare avanti con la sua vita.

Tanto che ad accontentare chi ha sempre tifato per la coppia l’episodio si conclude con Manuela che raggiunge Francesco sulle sue montagne.

Giusy Buscemi nella vita reale

Giusy ha 28 anni ed è originaria di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, dove è nata il 13 aprile del 1993, il suo segno zodiacale è l’Ariete.

L’attrice nel 2017 si è sposata con il regista Jan Michelini. Il loro matrimonio è stato celebrato nella chiesa di Santa Maria in Trastevere a Roma, la città in cui vivono con i loro due figli.

Dalla sua pagina Instagram Giusy parla della fine della serie, e afferma:

“Finisce qui questo viaggio meraviglioso!!! Sono davvero tante le persone da ringraziare… ciascuno sa! Posso solo dirvi che questa serie é stata fatta davvero con tanto tanto ammore da parte di tutti!!!! Grazie soprattutto a voi, che ci avete accompagnato in tantissimi!!”

Non resta quindi che attendere, anche perché dopo il grande successo della sesta stagione c’è grande interesse attorno a “Un passo dal cielo”.