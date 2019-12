Giuseppe Preziosa, chi è il ballerino di Amici 19: vita privata e curiosità

Chi è Giuseppe Preziosa, il nuovo ballerino di Amici 19 entrato in sostituzione della ballerina Silvia, dopo il giudizio di Luciano Cannito

Scopriamo tutti i segreti di Giuseppe Preziosa, il danzatore che ha conquistato un banco della scuola di Amici 19 battendo la ballerina Sofia.

Chi è Giuseppe Preziosa

Nasce 23 anni fa, l’11 giugno del 1996 a Cerignola, in provincia di Foggia. Sin dalla tenera età coltiva la passione per la danza e per questo decide di formarsi presso la prestigiosa scuola di ballo Ecole Atelier Rudra Béjart di Losanna, in Svizzera.

Preziosa corona il sogno di diventare ballerino con l’ingresso nella scuola di ballo più ambita della televisione italiana, la scuola di Amici di Maria De Filippi, nella quale entra dopo aver vinto una sfida contro la ballerina Sofia.

Vita privata e curiosità

In base alle informazioni presenti sul suo profilio Instagram ufficiale sembra proprio che Giuseppe Preziosa parli ben 4 lingue: italiano, inglese, francese e spagnolo.

Sempre sullo stesso profilo social, il giovane condivide spesso scatti dedicati alla sua passione per la danza e foto che mettono in risalto il suo fisico statuario.

L’ingresso del giovane nella scuola di Amici 19 non è stato tra i più semplici. Immediatamente, infatti, il ballerino è stato trascinato all’interno di una polemica sulla sfida che ha portato la ballerina Sofia a dover abbandonare la scuola.

La polemica si è protratta anche quando ormai non si poteva più far cambiare idea al giudice Luciano Cannito: i ragazzi hanno continuato anche successivamente a mostrare antipatia nei confronti del ballerino, come Javier, ad esempio, che ha imitato le sue pose e i suoi atteggiamenti.

C’è chi, però, apprezza il nuovo ballerino di Amici 19, come Natalia Paragoni, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi fidanzata di Andrea Zelletta, che è stata letteralmente conquistata dai passi di danza di Giuseppe Preziosa.