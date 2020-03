Chi è Giuseppe De Lellis, il fratello minore di Giulia De Lellis, l’ex gieffina e corteggiatrice di Uomini e Donne, tra le influencer più famose d’Italia

Scopriamo tutti i segreti di Giuseppe De Lellis, dall’infanzia con la famiglia ad Anzio fino ad arrivare alla vita privata in compagnia della fidanzata.

Chi è Giuseppe De Lellis

Nasce il 26 giugno del 1998, ad Anzio, sotto il segno zodiacale del Cancro.

Il giovane è il fratello minore della nota influencer Giulia De Lellis e di Veronica, nata da una relazione precedente tra la madre e un altro uomo.

Giuseppe sembrerebbe essere molto affezionato alla sorella e alla famiglia, alla quale si è legato grazie a degli episodi particolari avvenuti durante la sua infanzia. Infanzia che, a detta della De Lellis durante la permanenza al Grande Fratello Vip, non è stata tutta rose e fiori.

Il periodo di separazione della madre con il loro padre, ad esempio, non è stato semplice da accettare. La coppia, però, è stata in grado di riscoprire il proprio amore e ha deciso di non poter vivere separata.

Giuseppe è apparso anche molto legato ad Andrea Iannone, l’ex fidanzato della sorella, con la quale è comparsi in vari scatti caricati sui suoi profili social, come Instagram, dove vanta 85mila follower.

Su Instagram, il giovane carica molti scatti al mare, con la sua adorata nipote, Matilde, assieme alle due ruote, che sono una sua grandissima passione.

Chi è la fidanzata

Secondo alcune indiscrezioni, Giuseppe De Lellis starebbe vivendo una relazione sentimentale con Giorgia Di Nino.

In realtà, qualche tempo fa alcune fonti avevano parlato di vari scatti pubblicati sui social dal giovane, materiale che attualmente sembrerebbe non essere presente.

Che Giuseppe abbia cancellato le foto con la Di Nino a seguito della rottura? Ciò è molto probabile, anche perché su Instagram esiste soltanto una Giorgia Di Nino molto attiva e non segue il profilo del fratello della De Lellis.