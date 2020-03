Chi è Giuseppe De Filippi, il fratello 65enne della celebre conduttrice Mediaset Maria De Filippi, del quale la donna ha parlato spesso in recenti interviste

Scopriamo tutti i segreti di Giuseppe De Filippi, dall’infanzia a Pavia ai genitori, dal lavoro con cui è attualmente impegnato l’uomo fino ad arrivare al rapporto con la sorella conduttrice.

Chi è Giuseppe De Filippi

De Filippi nasce nel 1955 dal padre rappresentante di medicinali e dalla madre professoressa di italiano, latino e greco.

Trascorre gran parte della sua vita adolescenza a Pavia, in particolare Mornico Losana, nell’Oltrepò Pavese, dove i genitori possiedono un vigneto.

L’uomo non è un personaggio particolarmente noto nel mondo dello spettacolo, ma è conosciuto per essere il fratello maggiore, più grande di 7 anni, della celebre conduttrice Mediaset Maria De Filippi.

Attualmente collabora con la sorella in alcuni progetti relativi al mondo dello spettacolo.

Il rapporto con Maria De Filippi

Per quanto riguarda la vita personale di Giuseppe De Filippi, non si hanno molte informazioni al riguardo.

I pochi dettagli che si conoscono sono quelli trapelati da alcune interviste della sorella conduttrice, che ha risposto ad alcune domande relative al loro rapporto.

La De Filippi ha raccontato alcuni aneddoti privati risalenti alla loro infanzia e all’adolescenza. In particolare, ha fatto riferimento a un giorno in cui il fratello si burlò di lei “minacciandola” di spararle se fosse entrata in camera sua.

La futura conduttrice Mediaset non avrebbe osservato il volere del fratello e si sarebbe ritrovata con un pallino di piombo sparato in fronte.

“Mio fratello mirava a schiavizzarmi e faceva la spia. Una volta ho avuto una storiella con un suo amico e quando l’ha scoperta mi ha ricoperta di insulti.”

La De Filippi e il fratello hanno oggi, però, un rapporto molto speciale e vengono spesso paparazzati in vacanza insieme al mare oppure in una delle ville della donna.