Giuseppe Conte, vertice nella notte: nodi ancora aperti e sblocchi delle misure

Nella notte vertice di Giuseppe Conte con il Ministro Gualtieri e i capi delle delegazioni del Governo.

Giuseppe Conte ha terminato un vertice durato nella notte per sciogliere alcuni nodi rimasti aperti. Ecco le prime indiscrezioni in merito.

Il vertice nella notte del Governo

Vertice notturno che ha visto impegnato il Premier italiano insieme al Ministro dell’Economia Gualtieri e ai capi delegazione del Governo per discutere del decreto di maggio.

L’incontro ha lasciato aperti ancora molti quesiti in merito al testo dell’esecutivo che si appresta in settimana a mettere in regola alcuni punti al fine di gestire l’emergenza da Covid – 19. Secondo quanto si apprende – e come evidenzia anche il TgCom24 – sembra che sia stato trovato un accordo anche se il reddito di emergenza resta uno dei nodi da sciogliere.

Al vertice ha partecipato Roberto Gualtieri, Riccardo Fraccaro e i responsabili economici di tutti i partiti di maggioranza. Nello stesso si è discusso in merito alle tematiche di emergenza e al fondo perduto alle imprese con sblocco pari a 12 miliardi di euro di debito alle P.a.

Ci sono numerose questioni che sono ancora aperte e verranno gestite in settimana. La probabilità è che i capi delegazione facciano una nuova riunione per definire il decreto da 55 miliardi di euro prima di varare il provvedimento durante il prossimo Consiglio dei Ministri.

Politica estera e rassicurazioni

Il Presidente del Consiglio ha evidenziato a La Stampa, il suo pensiero in merito alla politica estera:

“l’Italia non cambia politica, gli alleati sapevano degli aiuti russi. il soccorso estero è stato gestito in modo trasparente”

Questa la sua risposta tramite il quotidiano al segretario della difesa americano Esper che ha messo in guarda l’Italia sia dalla Cina e dalla Russia.