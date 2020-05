Giuseppe Conte rassicura: “Andremo in vacanza, ma in modo diverso”

Giuseppe Conte fa un discorso e parla delle vacanze 2020, che saranno gestite in maniera differente ma si potranno fare. Ecco le sue parole.

Il Premier è stato intervistato da il Corriere della Sera e ha voluto dare una visione netta sul futuro dell’Italia e di come si svolgeranno anche le vacanze estive 2020:

“quest’estate non staremo sul balcone e la bellezza dell’Italia non rimarrà in quarantena. potremo andare al mare, in montagna e godere delle nostre città ma in modo diverso…con regole e cautele”