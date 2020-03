Giuseppe Conte sul coronavirus: “Fase acuta, non possiamo fare previsioni”

Giuseppe Conte ha rilasciato una intervista lunga a El Pais, dove parla della situazione italiana e delle previsioni future vista l’emergenza da coronavirus.

Intervista al Premier a El Pais

Il Presidente del Consiglio ha rilasciato una intervista al giornale spagnolo El Pais per spiegare la situazione annosa presente in Italia e di come la si stia affrontando:

“Siamo nella fase più acuta, è difficile fare previsioni. gli esperti sono ancora cauti ma è ragionevole pensare che siamo vicini al picco”

Evidenzia poi che solo nella giornata di sabato si è raggiunto un dato come 10mila vittime:

“questo ci fa molto male e dovrebbe allertare la comunità internazionale”

Con una linea netta sul fatto che non è possibile sapere quando tutte le restrizioni potranno essere allentate:

“anche sulle riaperture, si ragionerà in termini di proporzionalità”

Ma il Premier sottolinea che le attività produttive non potranno subire una serrata ancora a lungo:

“no è una misura durissima dal punto di vista economico. È l’ultima misura presa e non può prolungarsi troppo”

Caso differente per scuole e università dove si potranno introdurre modifiche differenti al fine che gli studenti non perdano il loro anno scolastico o ancora peggio i loro esami.

In merito alla Unione Europea evidenzia: