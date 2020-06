Oggi l’atteso incontro di Giuseppe Conte con i Pm per la zona rossa a Bergamo: “Ho agito con coscienza”.

Oggi Giuseppe Conte avrà l’incontro con i Pm per discutere della zona rossa di Bergamo. Le sue parole ai giornalisti.

ll colloquio con i Pm e il suo futuro

Oggi venerdì 12 giugno il Premier Giuseppe Conte sarà sentito dai Pm, in quanto persona informata dei fatti in merito all’inchiesta delle mancate zone rosse a Nembro e Alzano.

Come riportano vari media tra cui il TgCom24, il Premier ha avuto un colloquio con i giornalisti ed ha evidenziato:

“ho agito in scienza e coscienza”

Alla vigilia degli Stati Generali il Premier ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti poi riportate dai quotidiani nazionali. Il suo punto della situazione non è stato solo in merito al suo incontro con i Pm ma anche per il prossimo futuro:

“il piano per la ripartenza prima deve essere presentato alle parti sociali e alle imprese”

Poi parla direttamente della zona rossa e di come abbia agito in quei giorni:

“mi sono reso subito disponibile, doverosamente, per informare i pm di tutte le circostanze di mia conoscenza”

Ha voluto poi evidenziare che non ha alcuna intenzione di fondare un suo partito, nonostante le ipotesi che circolano in questi giorni: