Giuseppe Conte non ci sta e si scaglia contro Matteo Renzi, intervenuto contro il Cuneo Fiscale. Ecco cosa sta succedendo

Giuseppe Conte parla chiaro con Matteo Renzi, sbottando e per quanto accaduto sul Cuneo Fiscale e la manovra di bilancio.

Le parole di Matteo Renzi

Matteo Renzi è intervenuto a Tg2 Post parlando non solo del suo nuovo movimento Italia Viva ma anche della Manovra Economica e Cuneo Fiscale:

“aumentare le aliquote iva sarebbe stato un bel pasticcio per i consumi, quindi bene così – giriamo pagina”

Ma l’ex Premier e fondatore di Italia Viva evidenzia un altro aspetto:

“tutti parlano di ridurre il cuneo fiscale, proporre 3.4 miliardi in meno è un pannicello caldo”

Renzi poi spiega che se avesse dovuto dar retta al suo sentimento personale, non avrebbe mai votato per la fiducia:

“questo governo non è il mio governo, ma uno di salvezza nazionale. dobbiamo trovare il giusto equilibrio e abbassare le tasse”

La dura risposta del Premier

Il premier non ci sta e dinanzi a queste parole risponde sbottando, durante il suo incontro ad Assisi:

“tutti devono partecipare con massimo impegno all’azione del governo. se poi uno vuole andare in tv vada ma non abbiamo bisogno di fenomeni”

Evidenziando che la critica in merito alla Manovra sia molto scorretta e che non sia ancora definita del tutto, tanto da non possedere ancora il dettaglio di tutti i punti che si andranno man mano a toccare: