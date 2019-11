Giuseppe Conte richiama tutti gli esponenti della maggioranza chiedendo loro un giusto spirito di squadra, per il bene del Paese

Dopo il vertice e le grandi problematiche italiane, Giuseppe Conte desidera unità e lavoro di squadra per uscire dai vari punti da mettere a posto

La maggioranza richiamata dal Premier

Il vertice straordinario non è solo servito per fronteggiare l’emergenza a Venezia, ma anche per parlare della ex Ilva e altre questioni aperte che rischiano di far rompere una maggioranza già sull’orlo della crisi:

“un approccio di metodo che ci permetta di mantenere costante il dialogo, di superare le criticità e consentire al parlamento di poter esprimere le sue sensibilità”

Evidenziando che il testo deve esprimere un giudizio politivo di governo e non deve essere stravolto nei suoi contenuti, ritenuti molto importanti.

Il premier definisce tutto come un interesse generale, che deve andare a mettere d’accordo tutti eliminando gli attriti che sono presenti e palpabili nella maggioranza attuale:

“vi prego di conservare questo generale superiore interesse, nella consapevolezza che molte premure sono state accolte”

In conclusione la legge di bilancio viene approvata salvo modifiche future e intese che sono tutt’ora fondamentali. Un incontro che è stato fondamentale per definire una metodologia di lavoro.

Gualtieri – Ministro dell’Economia – ritiene che il 95% del lavoro sia stato fatto e che la manovra sia quindi definita anche se non esclude proposte di miglioramento.

Le tensioni con Italia Viva

Le tensioni tra il M5s e Italia Viva sono palpabili, tanto che la situazione potrebbe sfuggire di mano.

Da Washington il capo politico del Movimento intercede e commenta: