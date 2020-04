Giuseppe Conte, l’incontro con la task force per la ripartenza: le proposte

Non poche polemiche per le riaperture concesse e quelle negate, dopo il discorso di Giuseppe Conte. Ora il Premier incontra la Task Force.

Giuseppe Conte in videoconferenza con la Task Force per parlare di ripartenza e di come andare avanti, visto che l’epidemia sembra non cessare.

La riunione tra il Premier e la Task Force

Il Premier italiano ha tenuto una riunione straordinaria in videoconferenza insieme alla Task Force per la ripartenza: sono tutti esperti in materia sociale ed economica.

Questo “incontro” è stato doveroso e necessario al fine che questo gruppo di esperti possa individuare – al più presto possibile – tutte le modalità per uscire pian piano dal lockdown e ricominciare con l’apertura delle attività e una vita quasi normale. Il team di esperti si consulterà in maniera continuativa con il comitato tecnico scientifico, così da avere tutti i dati in tempo reale sui contagi e sulla situazione della pandemia in corso.

La Task Force è guidata da Vittorio Colao e il Governo chiede loro di elaborare dei modelli organizzativi per, in primis, aprire le fabbriche e aziende. Il tutto in condizioni di massima sicurezza e seguendo un protocollo che non metta in pericolo la vita dei dipendenti e degli imprenditori stessi. In tutto questo dovrà anche essere valutato l’aspetto sociale, culturale, psicologico ed economico.

Nella nota di Palazzo Chigi è stato evidenziato:

“il Presidente Vittorio Colao e i membri intervenuti hanno mostrato la massima disponibilità a perseguire gli obiettivi indicati”

Sempre nella nota si legge che Vittorio Colao ha dato la sua parole che sarà dato il massimo