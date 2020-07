Giuseppe Conte ha incontrato il Premier Olandese Rutte, ammettendo che le divergenze sono molte ma che ci si può lavorare per arrivare al risultato positivo.

L’incontro tra il Premier italiano Giuseppe Conte e il Premier Olandese Rutte sembra aver portato nuove opportunità per il futuro.

L’incontro con il Premier Olandese Rutte

La lotta per il Recovery Fund non è facile e il Premier Conte ha incotrato il Premier Olandese avendo un netto confronto tra le parti. Il leader si batte per ridurre la portata del fondo e chiede che tutte le risorse siano condizionate a riforme economiche.

Il premier Conte – come cita TgCom24 -:

“Non c’è piena convergenza ma divergenze che possono essere superate”

Il Premier Italiano non vuole rallentare la ripresa e teme possa accadere in caso di restrizioni sul campo. Dopo una cena di lavoro con il Premier Olandese, Conte si mostra ancora molto cauto.

La prossima settimana si dovrà quindi giocare una partita molto difficile, in prossimità del Consiglio Europeo che sarà particolare ma forse non decisivo. Il Presidente del Consiglio Ue ha confermato la proposta pari a 500 miliardi a fondo perduto, nonché 250 miliardi per i prestiti: tutto questo rende il Governo italiano molto ottimista al fine che tutte le risorse non vengano ridimensionate in maniera netta.

I prossimi appuntamenti del Premier italiano sono con Macron e con la Merkel:

“noi in Europa non chiediamo fondi per essere aiutati come Italia. Per ripartire noi, per ripartire insieme all’Europa”

Una settimana fitta di impegni dapprima con Angela Merkel e poi con Emmanuel Macron prima del vertice europeo.