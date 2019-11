Giuseppe Conte, “E’ meglio se sto zitto”: la verità dietro gli attacchi di Matteo Renzi

Giuseppe Conte stufo degli attacchi di Matteo Renzi? Un retroscena svela le sue parole e cosa pensa veramente di tutto questo

Giuseppe Conte dice basta agli attacchi ma un retroscena non è passato inosservato. Ecco di cosa si tratta.

Il Presidente Mattarella firma il ddl

Nonostante tutti i dissapori e i tanti battibecchi di Governo, il Presidente della Repubblica ha firmato il ddl di Bilancio. La giornata di domani sarà dunque molto importante in quanto approderà proprio in Senato per la votazione.

Una Manovra che sta lasciando molti dubbi dietro di sé con cambiamenti dell’ultimo momento e disappunto da parte di Matteo Renzi e – in parte – anche di Luigi Di Maio.

Il Ministro dell’Economia ha però spiegato che non ci sarebbero nuove tasse a parte tre che riguardano l’ambiente, gli zuccheri che danneggiano la salute e la web tax – come abbiamo spiegato in questo nostro articolo.

Ha inoltre evidenziato che tutto il testo sarà possibile limarlo, rimanneggiarlo e migliorarlo una volta che sarà nelle mani del Parlamento – preparato appositamente in tempo per avere un margine sul futuro.

Il retroscena alle parole di Matteo Renzi

Il Corriere della Sera riporta tra le sue pagine un commento personale del Premier alle parole di Matteo Renzi, che ha evidenziato che questo Governo potrà andare avanti sino al 2023 con o senza di lui.

La frase di Conte ha gelato i presenti:

“è meglio se sto zitto”

Evidenziando il grande malumore che aleggia dopo l’attacco di Matteo Renzi di ItaliaViva, divulgato poi dai vari media. Tutti attendono una sua replica formale ma per adesso questa è l’unica cosa che si è premurato di dire.