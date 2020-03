Giuseppe Conte, conferenza stampa: “Tante le persone che soffrono”

Il Presidente del Consiglio Conte ha annunciato, nel corso di una conferenza stampa diffusa attorno alle 19:30, nuove risorse per contrastare i devastanti effetti della crisi sanitaria da coronavirus.

Durante la conferenza stampa Conte ha sostenuto la decisione di una serie di risorse che dovevano andare a fine maggio ai comuni soprattutto per il soccorso alimentare.

Fondi destinati ai comuni

Nel corso della ormai consueta, conferenza stampa del sabato sera, Giuseppe Conte ha annunciato l’elargizione di un fondo di 400 milioni destinato ai comuni con un vincolo: quello di destinare il denaro alle famiglie che non riescono a fare la spesa. Il denaro verrà elargito sotto forma di buoni spesa e generi alimentari. Il tutto con il supporto della catena del volontariato del terzo settore.

Conte ha rimarcato l’importanza fondamentale dei Sindaci che sono delle sentinelle in grado di comunicare per primi, le necessità dei cittadini.

Un nuovo Dpcm

Conte ha anche affermato che, in queste ore, il governo sta lavorando intensamente ad un nuovo dpcm che dispone la somma di 4 milioni e 3 sul fondo di solidarietà.

Il ministro Roberto Gualtieri, presente alla conferenza stampa, ha affermato:

«Abbiamo anticipato con Dpcm l’erogazione di 4,3 miliardi del Fondo di solidarietà ai comuni per dare ossigeno immediato ai loro bilanci e aggiungiamo 400 milioni»

Le misure volte soprattutto agli aiuti alimentari, saranno già attive da domattina. Per quanto riguarda, invece, la ripresa delle attività produttive, si sta pensando ad una dilazione. Sicuramente le scuole non riapriranno dopo il 3 aprile. Nella prossima settimana si cercherà di fare chiarezza sulle riaperture. Per quanto riguarda i bonus da 600 euro saranno elargiti entro metà aprile.