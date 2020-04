Chi è Valentina Fico, l’ex moglie del Premier Giuseppe Conte, membro dell’avvocatura di stato e mamma del piccolo Niccolò di 11 anni

Scopriamo insieme tutti i segreti di Valentina Fico, dall’occupazione professionale alla vita privata segnata dal matrimonio con il Premier Giuseppe Conte e dalla nascita di Niccolò, il figlio che entrambi adorano.

Chi è Valentina Fico

L’ex moglie del Premier Giuseppe Conte si chiama Valentina Fico, ed è oggi tra le ex consorti più ricercate dagli organi di stampa.

Molto riservata, la donna non lascia trapelare molti dettagli relativi alla sua vita privata e per vario tempo è rimasta nell’ombra. Nessuno sapeva della sua esistenza, fino a quando Conte non è stato nominato Presidente del Consiglio.

Solo allora i media sono riusciti a racimolare qualche dettaglio in più sulla sua vita privata.

Della Fico è noto sia un membro dell’avvocatura di stato, nella suddivisione che si occupa di ammaestramento, ricerca e infrastrutture. Il padre della donna è il direttore del Conservatorio di Santa Cecilia in Roma.

Giuseppe Conte e l’ex moglie Valentina sono genitori di un bambino, Niccolò, che oggi ha 11 anni.

Il rapporto con Giuseppe Conte

Il matrimonio tra Giuseppe Conte e Valentina Fico è naufragato qualche anno fa non si sa bene per quale motivo. Nonostante la rottura, i due sono riusciti a recuperare un rapporto di stima e di grande fiducia reciproca, soprattutto per il bene del figlio ancora piccolo.

In base ai rumors, Conte avrebbe chiesto addirittura il parere dell’ex moglie prima di accettare il suo primo mandato da Presidente del Consiglio dei Ministri: avrebbe discusso con lei i pro e i contro della situazione.

Anche se si sono separati e andati avanti ognuno con la propria vita, quindi, tra loro sembrerebbe essere rimasto un rapporto amichevole.