Giuseppe Conte, chi è la sua compagna Olivia Paladino?

Chi è Olivia Paladino, la fidanzata del Premier Giuseppe Conte, impegnata con il business alberghiero di famiglia e mamma della piccola Eva

Scopriamo insieme tutti i segreti relativi a Olivia Paladino, dalla formazione agli importanti legami di parentela, dal rapporto con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte fino ad arrivare a quello con la figlia adolescente Eva.

Chi è Olivia Paladino

La fidanzata del Premier Giuseppe Conte si chiama Olivia Paladino, è alta, bionda e ha un fisico molto curato, come del resto è anche il suo look.

Il padre della donna è Cesare Paladino, proprietario dell’hotel Plaza, il 5 stelle sito in via del Corso a Roma, mentre la madre è Ewa Aulin, attrice e cantante svedese, che tra gli anni ’70 e i ’90 ha recitato in diversi film italiani.

Cresciuta nella Capitale, l’attuale “first lady” ha frequentato le migliori scuole private. Quanto alla sua professione, non è ben chiaro di cosa si occupi la donna. Secondo alcune indiscrezioni, gestirebbe l’hotel di proprietà del padre.

La Paladino è inoltre mamma di una figlia adolescente, avuta da una precedente relazione.

Il rapporto con Giuseppe Conte

Non si hanno molte notizie relative al rapporto tra Conte e la fidanzata Olivia, vista la loro estrema riservatezza, che non permette ai media di entrare nelle loro questioni intime.

La donna non possiede neppure dei profili social su Instagram e Facebook, dai quali sarebbe più semplice estrapolare informazioni.

Ciò che è risaputo è che tra i due intercorrerebbero ben 15 anni di differenza. Considerato che Conte di anni ne ha attualmente 55, la Paladino dovrebbe averne, quindi, circa 40.

La coppia si sarebbe incontrata per la prima volta a scuola, durante una riunione con i professori di Niccolò, figlio del Premier, ed Eva, figlia invece di Olivia. Da quell’incontro i due sarebbero diventati inseparabili.