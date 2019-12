Giuseppe Conte alla Camera per il Mes: “Mai firmato alcun trattato”

Giuseppe Conte è alla Camera per riferire tutto sul Mes ma conferma di non aver mai firmato alcun trattato. Ecco gli aggiornamenti

Giuseppe Conte si trova alla Camera per riferire sul Mes e quanto emerge lasciar sconcertati i presenti. Ecco le sue parole.

Il premier italiano alla Camera per il Mes

Dopo tutte le polemiche di maggioranza e opposizione, il premier italiano è ora alla Camera per discutere in merito al Mes e tutto quello che sta accadendo:

“Le accuse che mi sono state rivolte trascendono i più accesi toni, siamo al cospetto di un’accusa gravissima”

Evidenziando che chi è alla opposizione sembra aver mancato di rispetto le istituzioni, accusando direttamente Matteo Salvini e Giorgia Meloni per quanto accaduto precedentemente in Aula.

Il premier afferma che tutto è avvenuto in totale trasparenza con il Parlamento:

“Sono qui per rendere una tempestiva informativa sulle modifiche del Trattato sul Meccanismo europeo di stabilità”

Non solo, secondo quanto emerge, per avere una spiegazione trasparente ma anche per tutelare i cittadini italiani che in questo momento si stanno ponendo delle domande.

Ha poi proseguito dicendo che le accuse mosse in questi ultimi giorni lo hanno toccato da vicino:

“Non posso nascondere che questa informativa non può essere degradata a ordinario momento della fisiologica interlocuzione tra il governo e il Parlamento: questo mio passaggio assume un rilievo particolare”

Se tutte quelle accuse fossero vere il Premier – afferma – si dovrebbe dimettere seduta stante essendo responsabile di alto tradimento.

Un tono polemico e anche duro, che cerca di spiegare come siano realmente le cose :