Giuseppe Conte, avvertimento a Matteo Renzi: “Sarebbe irresponsabile fermarsi ora”

Il premier Giuseppe Conte si rivolge direttamente a Matteo Renzi mettendo nero su bianco che un passo indietro oggi, sarebbe molto irresponsabile.

Il Premier Giuseppe Conte risponde pacatamente all’attacco di Matteo Renzi, mettendo in chiaro il suo pensiero su un possibile passo indietro proprio in questo momento.

Le parole del Premier al leader di Italia Viva

Nella puntata di ieri di Accordi e Disaccordi, in onda su Canale 9, il Premier Conte si è espresso su quanto comunicato da Matteo Renzi (come riporta anche Fanpage).

Secondo il Premier escludere la crisi di Governo è doveroso ma soprattutto sa bene che il rischio sia vivo ed evidente, anche se non farebbe bene ad un Paese in crisi economica e in crisi per la pandemia.

Secondo quanto riportato, durante la messa in onda del programma ha sottolineato:

“Un governo non può andare avanti senza la fiducia di tutte le forze politiche di maggioranza. ciascuna forza politica ha la massima dignità se non ci fosse questo sostegno ci sarebbero conseguenze”

L’appello di Conte a Renzi

Per questo motivo invia una sorta di appello a Matteo Renzi, mettendo nero su bianco di come Italia Viva ad oggi sia un compagno di viaggio valoroso ma che sta sollevando delle problematiche. Non solo, perché secondo il premier Italia Viva rivendica anche delle petizioni politiche.

Sarebbe necessario, mette a punto nel suo appello a Renzi, di ritrovare quelli che sono gli obiettivi comuni e soprattutto una visione del futuro:

“ci confronteremo in merito e vediamo se ci sono le condizioni per andare avanti più forti di prima”

Secondo il Premier una crisi di Governo ad oggi sarebbe impensabile e farebbe solo male alla stabilità del Paese. Comprende che ci sia un problema vivo con il partito di Matteo Renzi ma fare un passo indietro sarebbe molto irresponsabile, perché basterebbe solo un chiarimento.