Giuseppe Conte alla Camera: “A settembre Recovery Plan”

Giuseppe Conte conferma che da settembre si darà il via al Recovery Plan: la sua informativa alla Camera.

Giuseppe Conte da l’appuntamento a Settembre con il Recovery Plan per l’Italia: ecco le sue parole.

Il premier e l’informativa alla Camera

Come si legge su Repubblica, il Premier con la sua informativa alla Camera da appuntamento a settembre per il Recovery Plan e vuole un nuovo modello di sviluppo per non perdere la sfida con l’Europa:

“È ora di dare prova di coesione anche sul piano nazionale”

Lancia quindi un appello a tutti i componenti del Governo il giorno dopo degli Stati Generali. Nonostante questo sembra che l’opposizione non ci stia e Molinari evidenzia:

“Conte è il liquidatore del Paese”

Il Premier spera che il prossimo incontro possa essere risolutivo ma aggiunge con tono fermo:

“il governo vuole farsi trovare pronto e già in questi giorni ho avviato un’ampia consultazione per elaborare un piano di rilancio da cui essere preparato un più specifico recovery plan da presentare a settembre”

Nel momento in cui il progetto sarà definito in ogni sua parte, sarà sua premura recarsi in Parlamento e riferire dei contenuti con proposte di suggerimenti, varie ed eventuali:

“in questi giorni è in gioco la reputazione, un miglior futuro europeo e degli stati membri”

Conte chiede di agire in coesione al fine che tutto questo non rechi danni all’Italia:

“questo spirito auspico caratterizzi il dibattito politico italiano in questa fase cruciale per la futura generazione”

In aggiornamento