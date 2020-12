Giulio Regeni, Di Maio: “È un caso agghiacciante, la UE prenda posizione”

Luigi Di Maio parla del caso di Giulio Regeni e lo definisce agghiacciante, tanto da chiedere che la Ue prenda subito una posizione.

Il Ministro degli Esteri non ci sta e definisce il caso di Giulio Regeni come raccapricciante e bisogna subito fare qualcosa per arrivare alla verità.

Di Maio sul caso di Regeni

Non ci sono dubbi che il caso di Regeni sia terribile e articolato, per questo motivo Luigi Di Maio durante una riunione che si è tenuta a Palazzo Chigi – come racconta anche il TgCom24 – punta la sua attenzione su questa vicenda.

Il ministro degli Esteri ha definito tutto quello che è accaduto e la descrizione dei magistrati italiani come agghiacciante. Per questo motivo chiede fermamente che tutti gli stati membri UE prendano posizione per arrivare alla verità. Ribadisce inoltre che il Governo Italiano su questo fatto sia molto unito per l‘attivazione dei canali internazionali necessari al fine che tutti i tasselli vengano messi al loro posto.

Per questo motivo la Farnesina farà in modo di mandare avanti quelle che sono tutte le iniziative che possano sensibilizzare la Unione Europea su questi fatti agghiaccianti e poco comprensibili. Una riunione di Palazzo Chigi che ha visto la presenza del Premier Conte, Ministro dell’Interno Lamorgese e Ministro della Difesa Guerini.

Luigi di Maio ha inoltre messo l’accento sul fatto che l’Italia non ha alcuna intenzione di fare passi indietro sui diritti degli umani. Una mossa del genere mai sarà concessa e giustificata, soprattutto dinanzi a delle situazioni come quella di Regeni.

Chiede pertanto che tutti gli Stati Membri abbiano una voce su questo fatto e si muovano con tutte le azioni possibili. Arrivare alla verità quanto prima lo si deve alla famiglia del ragazzo nonché per comprendere cosa sia accaduto in quei terribili giorni.

Nei prossimi giorni ci saranno sviluppi in merito a quanto richiesto da Luigi Di Maio.