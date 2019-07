Giulio Raselli, chi è il tentatore che ha dato il due di picche a Sabrina: età e vita privata

Giulio Raselli è uno tra i tentatori più in vista della sesta edizione di Temptation Island 2019. Questa sera Filippo Bisciglia condurrà l’appuntamento finale: “Un mese dopo” e nel frattempo, il pubblico da casa sogna già di vedere il piemontese seduto sul trono di Uomini e Donne. Il ragazzo infatti, prima di approdare sull’isola delle tentazioni, ha partecipato al dating show di Maria De Filippi corteggiando Giulia Cavaglià (che ha preferito scegliere Manuel Galiano per poi lasciarsi dopo pochissime settimane).

Chi è Giulio Raselli? Il tentatore di Temptation Island

Giulio Raselli è nato nel 1990 a Valenza in provincia di Alessandria. Papà italiano e mamma originaria del Guatemala. Il giovane tutto muscoli ha la testa sulle spalle e, proprio per questo motivo, ha un solido lavoro da gioielliere. È titolare di un negozio che si trova nel centro storico di Valenza.

Insieme al suo lavoro con la gioielleria è anche un grande appassionato di sport e in particolare sembra essere molto interessato al gioco del basket. Proprio con questa disciplina, l’ex corteggiatore aveva anche tentato una carriera, conclusasi senza nulla di fatto.

Il due di picche a Sabrina: arriva il trono a settembre?

Il 29enne piemontese ha molti tatuaggi in tutto il corpo ed infatti, ama molto mostrarli anche attraverso gli scatti che propone sul suo numeroso profilo di Instagram (@graselli7). Durante la sesta edizione di Temptation Island che si concluderà questa sera, il tentatore ha avuto modo di interfacciarsi con Sabrina Martinengo.

Nel corso del weekend Giulio, ha preferito essere sincero con lei: “Devo dirti la verità: ti vedo più come amica che come fidanzata”, queste le parole di Raselli. “Mi dispiace che me lo hai detto adesso ma apprezzo la tua sincerità”, ha commentato Sabrina. Lo vedremo sul trono di Uomini e Donne da settembre?