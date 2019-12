Giulio Raselli tradisce Maria De Filippi, l’attacco di Giulia Cavaglià: la decisione della conduttrice

Giulio Raselli sta scatenando infuocate polemiche a Uomini e Donne ed ora anche Giulia Cavaglià conferma i sospetti su Instagram

Ancora polemiche verso il tronista Giulio Raselli: il web insorge contro di lui e ad Uomini e Donne è polemica alimentata ora anche dalle dichiarazioni social della ex tronista Giulia Cavaglià. Ecco i dettagli

Le polemiche verso Giulio Raselli a Uomini e Donne

Il trono classico è in fiamme: ormai le polemiche verso Giulio Raselli, da vari mesi sono sempre più accese sia sul web che in studio

Le critiche arrivano al bel tronista di Uomini e Donne perché dai suoi comportamenti apparirebbe sempre più palese un’interesse poco sincero per le due corteggiatrici Giulia D’Urso e Giovanna Abate.

Le giovani che attendono la decisione di Raselli ed il pubblico ormai sono convinti che il tronista voglia solo avere visibilità.

Ciò apparirebbe da alcuni comportamenti contraddittori più volte riportati anche dai fan della trasmissione sul web.

L’attacco social di Giulia Cavaglià

Il tronista si dichiara ancora incerto della scelta come riporta anche meteoweb ma ora la polemica circa le sue vere intenzioni si è ulteriormente allargata.

L’ultima a scendere in campo è l’ex tronista Giulia Cavaglià che proprio con Raselli ha condiviso il percorso ad Uomini e Donne lo scorso anno.

Durante quella fase del programma di Maria De Filippi, era Raselli il corteggiatore e la Cavaglià alla fine non lo scelse.

Ora su Instagram ha deciso di sbottonarsi sulla suo opinione rispetto alle polemiche rispondendo ad alcune domande dei suoi fan.

Giulia, attualmente influencer e fidanzata con Francesco Sole ha confermato che gli atteggiamenti di Raselli non sembrano sinceri.

Ora si attende solo la scelta che forse Giulio farà nella puntata registrata sabato 28 ma che verrà mandata in onda solo dopo la Befana.

Voci danno come probabile la scelta a causa di alcune serate in discoteca che sarebbero state confermate dal Raselli e che da regolamento non potrebbe fare se ancora sotto contratto da tronista.

Staremo a vedere!