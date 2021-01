Lei showgirl e conduttrice affermata, lui ex velino e modello seguitissimo: hanno formato una delle coppie più belle e interessanti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Tanti i momenti trascorsi insieme nella casa, con i fan che sognavano di vederli presto all’altare.

Poi qualcosa si è rotto e tutto è andato a monte. Elisabetta Gregoraci ha abbandonato il reality show e Pierpaolo Pretelli, dopo essersi leccato le ferite per settimane, ha voltato pagina ritrovando la felicità accanto a Giulia Salemi.

Attraverso un’intervista-fiume rilasciata alla testata online Fanpage, il fratello di Pierpaolo Pretelli ha espresso il proprio punto di vista sull’ingarbugliato rapporto tra Pierpaolo ed Elisabetta:

“Con Elisabetta è una via di mezzo, un’amicizia speciale. Non c’erano stati atteggiamenti a letto come quelli che ci sono stati tra Pierpaolo e Giulia. Mia madre ha cercato solo di spiegargli che ha un figlio a casa che lo guarda (…) È chiaro che non posso negare che mia madre abbia più simpatia per Elisabetta”