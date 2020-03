E’ stato sospeso, il celebre Show delle Inchieste, Le Iene. Dopo l’annuncio ufficiale della produzione il messaggio di Giulio Golia sui social

Come è noto, pochi giorni fa, la Produzione de Le Iene, ha cancellato seppur momentaneamente lo Show delle Inchieste ‘Le Iene’, dai palinsesti.

Il motivo? Un componente del team sarebbe risultato positivo al test del Coronavirus, ritenendo opportuno l’isolamento dell’intero staff. Dopo la sospensione del programma, il messaggio di Giulio Golia sui social. Scopriamo di Più.

Giulio Golia: ‘Un collega positivo al Coronavirus’

Nel lungo messaggio scritto dopo lo stop al programma, Golia ha rivelato che uno dei componenti dello staff, è risultato positivo al Coronavirus.

Non si tratta di una Iena spiega poi successivamente il giornalista, bensì uno dei membri dello staff che solitamente è dietro le quinte:

‘Nella redazione delle Iene di Milano un nostro collega è stato trovato positivo al coronavirus. Sta bene ed è in isolamento domiciliare, e tutti noi gli facciamo i migliori auguri sperando di rivederlo presto’

così prosegue Giulio Golia, in forma precauzionale, è stato deciso di sospendere il programma, e che coloro i quali sono stati a contatto con la persona infettata, si sono messi volontariamente in quarantena.

Giulio Golia: ‘Rispettiamo le regole e presto torneremo alla normalità’

Poi si rivolge al pubblico, invitandolo caldamente a seguire le indicazioni mosse dal Governo al fine di arginare il contagio. Attualmente come è noto l’Italia è stata dichiarata interamente Zona Rossa:

‘In questo momento penso sia interesse di tutti seguire le direttive del Governo e cercare di tutelare al massimo la propria salute e quella dei nostri cari […] Più rispettiamo queste regole, prima potremo tornare alla normalità’

poi il ringraziamento al personale sanitario, che nonostante i gravi rischi non smette di prendersi cura del prossimo:

‘Ci tengo a ringraziare a tutti i medici, infermieri, rianimatori, portantini… tutti coloro che in questo momento stanno lavorando da giorni senza mai fermarsi per salvare vite.

Torneremo presto più forti di prima!’

ha concluso Giulio Golia, il quale inoltre ha aderito ultimamente come molti vip, alla campagna di sensibilizzazione #iostoacasa, per sensibilizzare la popolazione a restare a casa, e di fare la propria parte affichè tutto questo cessi nel minor tempo possibile, aiutando così, chi ‘sta aiutando’, ovvero il personale sanitario che sta rischiando la propria vita per noi: