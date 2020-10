Chi è Giulio Berruti: età, fidanzata Maria Elena Boschi, curiosità dell’attore

Approfondiamo insieme il profilo del noto attore italiano Giulio Berruti, che ha di recente svelato i dettagli sul suo rapporto con l’ex ministra.

Nasce a Roma, il 27 settembre del 1984, sotto il segno zodiacale della Bilancia.

Si diploma al Liceo Scientifico, dopo di che si laurea in Odontoiatria dell’Università Tor Vergata e si specializza in Ortodonzia nel 2015.

Appassionato anche del mondo dello spettacolo, si approccia al settore come modello e poi come attore. Pubblica un libro edito da Mondadori, dal titolo “Nutshell – Romanzo”.

Entra nel cast di prodotti televisivi e cinematografici italiani, quali Melissa P., Scrivili sui muri, La Freccia Nera, Matrimoni e altre follie e Squadra Antimafia – Il ritorno dei boss.

Acquisisce grande notorietà grazie alla fiction di Mediaset La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa.

Nel 2018 partecipa al talent show per Vip dal titolo “Dance Dance Dance”, riuscendo a trionfare.

Di recente ha preso parte a Gabriel’s Inferno e attualmente è sul set in Polonia. Ha rifiutato l’invito di partecipazione al Grande Fratello Vip 5, rinunciando a un cachet di oltre 200 mila euro.

Giulio Berruti è stato fidanzato per tre anni con Francesca Kirchmair, e poi con Anna Safroncik.

Attualmente ha una relazione sentimentale in corso con l’ex ministra Maria Elena Boschi. l due si sono incontrati per la prima volta nel 2014, all’uscita di un cinema, dopo di che si sono rivisti nel 2017 a un evento.

La scintilla sarebbe scoccata, però, subito dopo la fine del lockdown. I due hanno trascorso insieme anche il giorno del compleanno dell’attore, che ha festeggiato in Costa Azzurra.

Baci appassionati, abbracci, serate romantiche. Questi ingredienti della relazione tra il bellissimo attore e l’ex ministra.

Tempo fa, Berruti aveva anche dichiarato:

“Sono innamorato? Sì, lo sono, è inutile negarlo visto che ci sono anche delle foto, ma non dico nulla di più.”

Ospite a Verissimo, ha svelato la natura del loro rapporto, rivelando di non aver mai pensato di innamorarsi di una persona che facesse politica. Descrive la Boschi come dolce, propensa all’ascolto e amante dei bambini.

Pare che la coppia abbia già parlato di figli e di un futuro insieme.

L’attore ha parlato anche di un altro argomento molto delicato, la malattia reumatica di cui soffre, la fibromialgia.

A tal proposito ha svelato:

“È una malattia fantasma con pazienti fantasma. Ho passato un anno e mezzo in cui non ho potuto lavorare. In un paio di occasioni ho avuto un pensiero diverso dal solito, ma ho avuto la fortuna di avere accanto persone che mi hanno saputo accogliere e comprendere. È stata dura ma negli anni ho imparato a conviverci.”