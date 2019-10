Giulio Berruti devastato, la morte improvvisa colpisce l’attore: l’addio straziante sui social

View this post on Instagram

Questa è l'ultima foto che abbiamo fatto insieme, qualche giorno dopo sono partito per gli Stati Uniti.. mi mancherai tantissimo nonnina mia. Non posso esprimere a parole il dolore che provo,sono devastato. Spero solo tu possa abbracciare finalmente nonno Gino, come facevate un tempo. Ti sono profondamente grato per il tempo, gli insegnamenti ed i preziosi consigli che hai riservato per me. Sono un uomo fortunato. Sei stata la nonna migliore del mondo, ti voglio un bene che non finirà mai. Ciao nonna pupy del mio cuore.