Dramma a Giulianova, ritrovato morto il ragazzo scomparso in mare

Un vero e proprio dramma a Giulianova dove Mohamed non è riuscito a sopravvivere, dopo la sua scomparsa in mare aperto

Mohamed era scomparso a Giulianova dopo essere entrato in acqua a giocare con il suo amico. Ora il triste ritrovamento.

La scomparsa di Mohamed a Giulianova

Il ragazzo studente della scuola media, si era trasferito a Teramo insieme alla mamma ed aveva subito una delicata operazione al cuore.

Per festeggiare l‘arrivo dell’estate ha preso il materassino e si è spinto dentro il mare insieme al suo migliore amico. Le onde e la corrente non hanno agevolato i due amici, soprattutto lui che non sapeva nuotare.

L’amico è tornato subito a riva lanciando l’allarme, ma non è stato preso subito sul serio – tanto che nella confusione le operazioni di soccorso sono partite dopo due ore.

Il ritrovamento del corpo di Mohamed

Per il ragazzino si sono mossi tutti, dai Vigili del Fuoco sino alla Guardia Costiera con elicotteri e motovedette ma nonostante tutto, il corpo del giovane è stato ritrovato nei pressi del Porto – al fanale rosso.

Una scoperta agghiacciante da parte dei soccorritori, che sospettavano di non trovarlo vivo ma speravano fino all’ultimo si potesse essere aggrappato da qualche parte.

Il mare forza 3 di lunedì lo ha spinto al largo e gli ha fatto perdere il materassino, sino a quando non è stato trascinato senza che nessuno potesse far nulla.