Giuliano Peparini, coreografo e fratello di Veronica Peparini: carriera e vita privata dell’artista internazionale

Chi è Giuliano Peparini? Scopriamo qualcosa in più della carriera e vita privata del coreografo internazionale nonché fratello di Veronica Peparini

Giuliano Peparini, coreografo, regista teatrale e ballerino italiano, noto al grande pubblico di Mediaset per la sua direzione artistica ad Amici di Maria De Filippi. Conosciamolo meglio!

Chi è Giuliano Peparini

Nasce il 3 gennaio del 1973 a Roma.

Inizia a studiare danza in Italia, dopo di che lascia l’Italia all’età di 16 anni per perfezionarsi all’American Ballet Theatre di New York.

Rientrato in Europa, nel 1990 interpreta il ruolo di Marc nella prima edizione italiana del musical A Chorus Line della Compagnia della Rancia. Nel 1997 diventa primo ballerino del Ballet National de Marseille.

Decide inoltre di intraprendere un percorso formativo attoriale, frequentando la Scuola internazionale di teatro Jacques Lecoq, la scuola Claude Mathieu e la scuola di cinema La Fémis.

Nel 1998, Peparini presenta la sua prima coreografia all’Opéra municipal de Marseille. Inizia così a montare i suoi balletti per differenti compagnie mondiali come l’Opéra de Paris, il Teatro Bolshoi di Mosca, l’Opera Nazionale di Tokyo e il Teatro alla Scala di Milano.

Gira il mondo e porta in scena nuovi spettacoli a San Pietroburgo, a Las Vegas, in Cina e in generale in Europa, in Asia e in America. Nel 2012, Peparini torna in Italia con lo spettacolo teatrale Il principe della gioventù, l’anno successivo con Romeo e Giulietta – Ama e cambia il mondo, e nel 2015 con Lo schiaccianoci.

Dal 2013 al 2019, è il direttore artistico di sei edizioni del talent show Amici di Maria De Filippi, mentre attualmente è uno dei giudici di Amici Celebrities.

Vita privata e curiosità

Giuliano ha una sorella maggiore conosciuta da tutti: si tratta della coreografa e insegnante di ballo ad Amici di Maria De filippi, Veronica Peparini. I due fratelli hanno collaborato in molte coreografie e progetti di danza, fra i quali il video musicale della canzone Vivere a colori di Alessandra Amoroso.

Purtroppo non si sanno molti dettagli della vita privata di Giuliano Peparini. Il coreografo, infatti, è sempre stato contrario al gossip.

In un’intervista a Visto, infatti, aveva manifestato il suo disappunto nei confronti del gossip italiano, dichiarando che nel nostro Paese si faccia fatica a valorizzare personaggi talentuosi, se non sono accompagnati dal gossip.

Secondo il coreografo, infatti, diventa più popolare chi va a letto con una modella famosa o con un calciatore, anche se non possiede talenti particolari.