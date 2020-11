Giuliana De Sio dopo il ricovero: ‘La malattia mi ha distrutta’

Giuliana De Sio è una delle attrici più apprezzate e stimate del panorama cinematografico Italiano. Come è noto ha dovuto fare i conti con Covid, un’esperienza terrificante, che l’ha ‘distrutta’.

Una testimonianza da brivido, quella rilasciata dall’artista salernitana nel corso di un’intervista al talk show di Serena Bertone, Oggi è un altro giorno.

Giuliana De Sio ha rivelato i momenti più drammatici della sua personale esperienza con il Covid. Sono stati momenti durissimi, in cui ha pensato addirittura di non farcela.

Un periodo devastante per la sorella minore di Teresa De Sio, la quale ha raccontato ai microfoni della Bertone di essere uscita da questa situazione ‘mentalmente distrutta’:

‘Ho pensato di morire. Tutto il mio corpo era in allarme, ma anche la mia mente’

ha detto, raccontando altresì di quanto sia stato difficile affrontare tutto da sola, quella solitudine ‘feroce’ di cui già parlò in un vecchio post su Instagram, mentre lo scorso marzo era in isolamento all’Ospedale Spallanzani.

Come è noto è stata lì ricoverata per oltre due settimane a causa dell’aggravamento della sintomatologia da Covid, che le ha causato una polmonite.

L’intervista a Oggi è un altro giorno, prosegue e Giuliana De Sio rivela che questa esperienza l’ha non solo segnata lasciandole una grande ‘insicurezza’, ma influito negativamente sul suo lavoro. L’artista è infatti disoccupata da quasi un anno.

Oltre a ricordare la sua recente esperienza col Coronavirus, Giuliana De Sio si è aperta nel raccontare al pubblico della Bertone il suo dramma privato.

L’attrice Salernitana rivela infatti quanto sia stato difficile vivere al fianco di sua madre, ‘una donna dura’, a causa della sua infelicità, dell’assenza del padre, che la portava ‘a bere’:

‘Ho dovuto lavorare tanto su di me per non ripetere i suoi comportamenti’