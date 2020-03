Contagiata dal Coronavirus, Giuliana De Sio rivela della quarantena sui social

Giuliana De Sio ha contratto il Coronavirus, il messaggio sui social: “La prova più dura della mia vita…“

L’Italia sta combattendo da settimane contro il Covid-19. Un virus che sta mettendo in ginocchio non solo la sanità nazionale ma l’intera economia del Paese. Molti sono anche i calciatori, vip che hanno contratto la malattia, tra cui Giuliana De Sio. L’attrice partenopea ha condiviso un toccante post sui social per comunicare quanto è successo in questo periodo.

Giuliana De Sio ha il Coronavirus

In questi giorni bui per il nostro Paese, molti personaggi del mondo dello spettacolo hanno utilizzato i social per lanciare un importante appello: #iorestoacasa per impedire la diffusione del virus. Ma alcuni di questi stanno affrontando la propria battaglia personale contro il Coronavirus tra cui Giuliana De Sio.

Non molte ore fa, l’attrice ha condiviso sui social un messaggio in cui informa i suoi fan sulle sue attuali condizioni di salute.

Il messaggio dell’attrice sui social

Su Facebook ha precisato che è in isolamento da ben due settimane all’ospedale Spallanzani di Roma. E’ riuscita a sconfiggere la malattia ma è stato comunque un periodo duro per lei:

” (…)Sono in isolamento allo Spallanzani da due settimane per aver contratto il virus con annessa polmonite. La prova più dura della mia vita.”

E poi ha aggiunto:

“Sentivo per ora, con le poche energie che mi sono rimaste di comunicarvi questo, anche un po’ per spiegare la mia improvvisa scomparsa dal profilo e dalla pagina, ora spero che il mio telefono non si scatenerà più di quanto non abbia fatto in queste lunghe lunghissime giornate fatte di paura mancanza di respiro e solitudine siderale”

La buona notizia è che già al terzo campione negativo ciò significa che è riuscita a sconfiggere la malattia. Noi non possiamo altro che augurarle di riprendersi presto.