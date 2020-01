La morte poche ore fa, Giuliana De Sio: il lutto colpisce la famiglia all’improvviso, l’estremo saluto del papà

Gravissimo lutto per Giuliana De Sio, il dolore per la perdita di una delle persone più importanti della sua vita: il papà Alfonso

Un’attrice d’altri tempi. Giuliana De Sio è entrata nel mondo del cinema da giovanissima e ha conquistato il pubblico non solo per il suo fascino ma soprattutto per il suo talento e la sua ironia. Non molte ore fa è giunta una drammatica notizia che riguarda l’attrice partenopea: è venuto a mancare il papà, Alfonso.

Lutto per Giuliana De Sio, addio al papà

Giorni particolarmente tristi per Giuliana De Sio. Ieri, martedì 21 gennaio 2020, è stata colpita da un grave lutto. E’ venuto a mancare suo papà Alfonso all’età di 92 anni. L’uomo, classe 1928, era molto conosciuto nella sua città natale, Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno era un avvocato e scrittore. Nel 2014, l’Ordine degli avvocati lo aveva assegnato una medaglia d’oro per i 50 anni di attività. Ha pubblicato diversi romanzi: Il viaggiatore felice (2016), L’onesto imbroglio (2017) e Il male di scrivere. Storia di Marco e del suo gallo (2018).

Secondo quanto riportato da numerose testate online, l’avvocato soffriva da tempo di problemi cardiaci e sarebbe stato stroncato da un infarto nelle prime ore di ieri mattina.

Il messaggio di addio dell’attrice napoletana

Ad annunciare la scomparsa di Alfonso De Sio sono le due figlie: Giuliana e Teresa con un messaggio condiviso sull’ account Facebook. Nel dettaglio, l’attrice e sua sorella hanno condiviso una tenere fotografia che li immortalano insieme accompagnato da un breve ma straziane messaggio: ” Ciao Papà”

Numerosi i messaggi di cordoglio rivolti alla famiglia da parte dei fan.

