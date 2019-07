Giuliana De Sio ‘Ho perso il bambino al 4 mese’: il dramma dell’aborto dell’attrice a Io e te

Durante la diretta del programma condotto da Diaco, Giuliana De Sio ha confessato un dolore grande, quello dell’aborto. Il conduttore rivela il suo pensiero

Nell’intervista, Giuliana De Sio si è aperta, confidando di sentirsi costantemente fuori contesto e di aver timore di dire sempre le stesse cose come le ribadiva in continuazione la madre.

Giuliana De Sio, celebre attrice, racconta di sé a Io e Te

La bella e brava Giuliana De Sio ha voluto raccontarsi ai telespettatori di Rai due e ha confessato di quando, negli anni ’70, quando il Peace and Love andava particolarmente di moda come non mai, si è unita a una comune perché innamorata del capo carismatico.

“Peccato che scoprii che si faceva tutte le donne della comune”.

In quel momento è immediatamente intervenuto Pierluigi Diaco che ha fermato il suo racconto dicendole:

“Giulianaaa, ma siamo su Rai Uno!”.

C’è da specificare che ogni giorno Diaco ringrazia qualcuno:

“e per questo magari mi prenderanno in giro”.

L’attrice Giuliana De Sio, ad un certo, punto, è intervenuta chiedendo a Diaco:

“Mi fai conoscere un maschio?”.

Diaco ha replicato dandole un due di picche, ma che se desiderava era disponibile a farle delle telefonate di modo da poter trattare dei temi più disparati.

Giuliana De Sio, l’infanzia e gli aborti

Si è anche lasciata andare, parlando della sua infanzia, definita da lei stessa “noiosa” a causa di una madre troppo apprensiva che non la spronava a fare alcunché, ma ha anche rivelato in punta di piedi che non ha mai vissuto una gioia legata alla maternità:

“Sono stata sfortunatissima: ho avuto tre gravidanze e al quarto mese ho sempre perso il bambino”.

Pierluigi Diaco ha chiosato dicendo che:

“non essendo donna non posso capire una cosa di questo genere, ma non è detto che una donna debba essere per forza madre”.

Insomma, ci auguriamo che adesso le cose, per l’attrice, possano andare meglio!