Chi è Giulia Sol, età, curiosità e vita privata del talento di Tale Quale show

Scopriamo insieme tutti i segreti relativi alla nuova concorrente di Tale e Quale Show 2020, la classe ’95 Giulia Sol

Approfondiamo molti dei dettagli sulla vita privata e sulla carriera della talentuosa Giulia Sol, presto su Rai 1 con Tale e Quale Show!

Chi è Giulia Sol

Giulia Sol nasce a Bergamo, il 15 dicembre del 1995. All’età di circa cinque anni, i suoi genitori decidono di accompagnarla al Teatro degli Arcimboldi di Milano per assistere al musical Notre Dame de Paris.

Per Giulia quello è un amore a prima vista: sin da piccola decide che quella è la sua strada e, dopo aver frequentato il liceo linguistico, si iscrive all’Accademia SDM (La scuola del musical) di Milano.

Nel 2016 si diploma e inizia la sua avventura: prende parte a musical come Ghost, Fame – Saranno famosi, Dirty Dancing e The Full Monty e Hairspray.

Ha interpretato Molly Jensen in “Ghost” per la regia di Federico Bellone, Elizabeth in “Dirty Dancing” pe la regia di Federico Bellone, Penny Pingleton in “Hairspray”, diretto da Claudio Insegno, con Giampiero Ingrassia, Estelle in “The Full Monty” per la regia del già citato Federico Bellone e molto altro.

Nel 2020 è tra i concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show, in onda a partire dal 18 settembre e condotta da Carlo Conti.

Vita privata e curiosità

Non si hanno molte notizie relative alla vita privata della giovane. Ciò che emerge dai suoi profili social è che ami condividere selfie e scatti che la ritraggono a lavoro.

È probabile che l’attrice sia single o che semplicemente voglia tenere per sé questo aspetto della sua vita.

Per scoprire di più sulla vita privata della donna non rimane che attendere ulteriori aggiornamenti!