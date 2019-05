Uomini e Donne Giulia si concede a Manuel: la scena spinta censurata, Giulio in lacrime (VIDEO)

Uomini e Donne Giulia in intimità con Manuel: la scena spinta censurata dai produttori del programma e la reazione di Giulio

Oggi, venerdì 31 maggio 2019, verrà trasmessa in diretta l’ultima scelta: quella di Giulia Cavaglià. I telespettatori sono in attesa di scoprire chi tra Manuel e Giulio concluderà il suo percorso nel dating show di Maria De Filippi.

Il percorso di Giulia Cavaglia

I numerosi fan della trasmissione di Canale 5 hanno avuto modo di conoscere la tronista torinese durante il trono di Lorenzo Riccardi. La giovane ha però subito conquistato il pubblico e la padrona di casa per il suo carattere: una donna riservata, sincera e che crede nell’amore.

Il suo percorso all’interno del dating show non è stato semplice. Tuttavia, la giovane torinese ha avuto la fortuna di incontrare due ragazzi, Manuel e Giulio, che sembrano determinati nell’uscire dal programma con lei. Tra pochi minuti, avremo modo di capire chi tra i due avrà la possibilità di vivere una storia d’amore con Giulia lontano dalle telecamere. Ai tronisti è stata data la possibilità di trascorrere alcuni giorni in villa insieme ai rispettivi corteggiatori e corteggiatrici.

La scena censurata con Manuel

Su Instagram, la pagina Witty TV ha pubblicato un video in cui mostra in anteprima alcuni dei momenti trascorsi in villa insieme ai due corteggiatori. Nel dettaglio il filmato mostra Giulio, munito di cuffie,che osserva da un piccolo schermo l’esterna in villa di Giulia insieme a Manuel. Pare che i due si siano concessi qualche ora di relax nella spa, ma dal video emerge che alcune scene sono state censurate dalla produzione del programma cosa sarà successo tra i due?

Giulio si alza e spegne il monitor e tra le lacrime afferma (VIDEO):