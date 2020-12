Può una frase infelice, striata di malizia, trasformarsi in un polverone social e sbriciolare la brillante integrità di Elisabetta Gregoraci? Sono interrogativi che, in queste ore, scuotono i principali social network.

Durante una diretta Instagram, realizzata con i suoi ex coinquilini Francesco Oppini e Enock Barwuah, Elisabetta Gregoraci legge in tempo reale uno dei commenti ricevuti dai followers e si lascia sfuggire una frase, diciamo, eufemisticamente colorita:

“Mi scrivono che Giulia è in calore. Non so cosa stia succedendo di là. Stanno già facendo il primo atto”