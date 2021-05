Giulia Salemi in bikini è un piacere per gli occhi: lo scatto...

Giulia Salemi è sempre più bella, poco fa si è mostrata rilassata sulla spiaggia con un costume davvero piccante.

La prima fuga d’amore con il suo fidanzato sta andando a gonfie vele, tra i due sta andando a gonfie vele.

Giulia Salemi in vacanza con Pierpaolo Pretelli

I due hanno deciso di fuggire per il loro primo viaggio d’amore in Repubblica Domenicana, nelle meravigliose acque di Samanà.

Tra mare, sole e puro relax i due sono più innamorati che mai.

Il primo viaggio dei Prelemi sta andando molto bene e non perdono mai l’occasione, di immortalare la vacanza attraverso degli scatti pubblicati su Instagram.

Non pensano solamente a rilassarsi ma anche a fare del sano sport, dato che Pierpaolo è molto sportivo, per cui prova costantemente a coinvolgere Giulia.

La coppia alloggia precisamente in una splendida struttura, c’è anche una lussuosa palestra dove possono allenarsi.

Non staranno lì per tanto tempo ancora, dato che la mamma della Salemi, Fariba, sta ritornando in Italia dopo la sua esperienza a L’Isola dei Famosi e non vede l’ora di riabbracciarla.

Giulia Salemi, curve mozzafiato

Come abbiamo detto in precedenza, i due non perdono mai l’occasione per mostrare la loro quotidianità, soprattutto ora che sono in vacanza in un posto meraviglioso.

Poco fa la bellissima modella persiana ha pubblicato uno scatto che ha fatto impazzire l’intero web.

Nell’immagine Giulia si mostra con un bikini a dir poco sensuale, con dei lacci che l’avvolgono e la rendono ancora più bollente.

In ginocchio sulla spiaggia, con una posa mozzafiato che incanta chiunque la guardi.

Il post è spopolato infatti in pochissimo tempo ha raggiunto più di 3 mila commenti, dove tantissime persone le hanno fatto i complimenti per le sue curve pazzesche.

Impossibile non lascia un mi piace, quando vedi così tanta meraviglia in una sola foto.

