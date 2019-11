Uomini e Donne trono classico anticipazioni , Giulia Quattrociocche sceglie e si becca un bel…

Signori e signore preparate i pop corn perché il dating show di Maria De Filippi si preannuncia scoppiettante. Per quale motivo? Nel pomeriggio di ieri è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne. La tronista romana a sorpresa ha deciso di fare la sua scelta ed è uscita dal programma con uno dei due corteggiatori rimasti per lei. Chi ha scelto tra Daniele e Alessandro? Ma i colpi di scena non sono finiti qui: uno dei due salirà sul trono.

La scelta di Giulio Quattrociocche

Un programma sempre ricco di sorprese e la trasmissione della conduttrice pavese non si è smentita nemmeno nell’ultimo appuntamento dedicato ai giovani. Tra i nuovi tronisti di questa stagione, una in particolare sembra aver catturato l’attenzione del pubblico: Giulia Quattrociocche. La tronista romana è riuscita a conquistare il pubblico di Uomini e Donne con il suo bel caratterino. Ha fin da subito dimostrato di essere una donna determina, sicura di sè e legatissima alla sua famiglia. Nelle ultime settimane, Giulia Quattrociocche ha approfondito la sua conoscenza con due corteggiatori in particolare, Daniele e Alessandro.

Stando alle anticipazioni che circolano in rete, nel pomeriggio di ieri si è registrata una nuova puntata dedicata al trono classico che è stata ricca di colpi di scena. La giovane a sorpresa ha scelto.

La decisione di Maria De Filippi

Secondo quanto riportato dal portale di gossip Il Vicolo delle News:

“Come vi abbiamo detto prima, Giulia ha scelto Daniele dopo aver ballato con lui e finito il ballo il pubblico ha iniziato a urlare “trono, trono” per Alessandro (che, contemporaneamente alla neo coppia, aveva ballato con Maria).

E poi si legge: