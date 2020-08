Amici, Giulia Molino cambio look drastico: bomba di sensualità – FOTO

Amici di Maria De Filippi, Giulia Molino sfoggia un nuovo look su Instagram: la cantante del talent show è uno schianto!

Una delle concorrenti più amate ed apprezzate della 19° edizione di Amici di Maria De Filippi è, senza alcun dubbio, Giulia Molino.

La cantante, originaria di Salerno, ha ottenuto un enorme successo grazie alla sua splendida voce e, dopo la partecipazione al talent show, ha deciso di stravolgere il suo look.

Giulia Molino cambia il suo look

Lei è una delle concorrenti dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi che ha conquistato il cuore degli italiani. Giulia Molino è riuscita ad emozionare milioni di fan nel nostro Paese grazie alla sua bellissima voce. Nata a Scafati, in provincia di Salerno, la giovane ha scoperto la sua passione per la musica un villaggio turistico. Da allora, ha deciso di seguire il suo sogno di diventare cantante e, ad oggi, è autrice del alcuni brani molto apprezzati dal pubblico come ‘Va tutto bene‘ che ha ottenuto un grande successo in radio.

In una recente intervista rilasciata al settimanale Voi, la 20 enne napoletana ha svelato i suoi progetti per il futuro:

“In questo periodo ho scritto tanto, è stata una fortuna. Mi auguro di raccogliere i frutti delle energie spese, del lavoro fatto.”

Dopo la sua esperienza televisiva, ha deciso di dare una svolta anche al suo look: è uno schianto!

La cantante conquista i fan

Si è fatta notare per il suo carattere: una ragazza giovane ma allo stesso tempo dal carattere forte e deciso.

Di recente, la cantante napoletana ha condiviso su Instagram una nuova foto in cui si mostra con una nuova capigliatura. Da un riccio definito a capelli lisci e corti. Il suo cambiamento è stato molto apprezzato dai fan e la sua foto ha fatto il pieno di like e commenti: