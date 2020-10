Giulia Molino irriconoscibile dopo Amici: che ha fatto? – FOTO

Dopo la sua partecipazione ad Amici, Giulia Molino ha cambiato totalmente look. Ha abbandonato i ricci scuri, optando per treccine afro. Un nuovo hairstyle che non è piaciuto molto ad alcuni suoi fan…

Durante il suo percorso ad Amici, Giulia Molino si è fatta conoscere, dal pubblico del grande schermo, per la sua voce particolare e per il suo attaccamento alla sua terra d’origine.

Dopo il talent show, ha cambiato totalmente look e ha scelto di fare delle treccine afro che hanno totalmente rivoluzionato il suo viso. In molti non hanno apprezzato e alcuni le hanno detto che era irriconoscibile.

Giulia Molino, cambio look: “Sei irriconoscibile”

L’ex allieva di Amici, Giulia Molino, uscita dal talent show l’anno scorso, ha deciso di cambiare totalmente look e di optare per delle simpatiche treccine.

Ecco la foto pubblicata su Instagram:

“Le novità partono dal cuore e poik dalla testa. Mo’ facimme overamente”, si legge dalla didascalia.

La foto – come potete vedere – è stata inondata di like e commenti. Alcuni utenti si sono complimentati con lei, altri – invece – le hanno fatto notare che era “irriconoscibile“.

C’è da dire, però, che le treccine le donano parecchio ed è sempre bella, proprio come l’abbiamo conosciuta tra i banchi della scuola più seguita d’Italia.

Giulia Molino, un anno di cambiamento

Dopo un anno dalla partecipazione ad Amici, la giovane cantante partenopea ha rivelato che tante cose sono cambiate.

Ecco le sue parole in merito, in un post su Instagram:

“Quante cose cambiano in un anno, tante, troppe. Ci saranno persone che resteranno al nostro fianco, nonostante i cambiamenti”.

“Altre, invece, che andranno via. Tuttavia, ciò che conta è migliorarsi, accettare che le cose cambino, arricchire il proprio bagaglio di vita, e AMARE. Amare sempre”.

I fan – per lei – sono una parte importante della sua vita, tant’è che li ha ringraziati infinitamente, tramite il popolare social network.

“Ormai siamo una grande famiglia, e non basterebbe una settimana per ringraziarvi uno ad uno e rispondere ai messaggi che mi state inviando. Quindi: GRAZIE. Siamo una forza uagliù, ve voglio bene assaje assaje!”.