Giulia Molino, chi è la cantante di Amici 19: testo inedito “Va tutto bene”

Chi è Giulia Molino, la cantante di Amici 19 che con il brano “Va tutto bene” sta letteralmente facendo impazzire i fan

Scopriamo tutti i segreti di una delle cantanti più amate di quest’edizione di Amici 19, Giulia Molino.

Chi è Giulia Molino

Giulia Molino nasce nel 1999 e viene da Scafati, in provincia di Salerno.

La giovane ha una forte passione per la musica e vuole a ogni costo tramutarla in un’attività professionale.

Giulia tenta quindi più volte di entrare nella scuola di Amici di Maria De Filippi. La prima volta in cui la cantante prova ad accedere al programma risale al 2017, anno in cui viene però scartata ai provini.

Riesce a fare il suo ingresso nella scuola di Amici nel 2019.

Vita privata e curiosità

Non si hanno molte notizie su Giulia Molino: è una giovane molto riservata, che difficilmente racconta i dettagli della sua vita privata.

Su Instagram ha un profilo che conta più di 37 mila followers, dove carica molti dei suoi video trasmessi ad Amici 19.

Testo inedito “Va tutto bene”

Di seguito il testo dell’inedito di Giulia Molino “Va tutto bene”

Oggi cerco compagnia ma nessuno qui mi ascolta ormai da mesi

e sono sola in questa stanza che guardo fissa le pareti

ho provato anche a cercare la felicità

nella foto in sala dove mamma abbraccia il mio papà

chi sa che fine ha fatto quell’amore là

ma scappare oggi resta la sola via d’uscita

ma ci sei tu

mi rimani tu e perdo l’equilibrio solo a dire il tuo nome

una ninna nanna

sei la prima cosa che mi hai fatto stare bene oh

ma ci sei tu

e amarti non ha senso se poi io non mi so amare

e amarti non ha senso se poi io non mi so amare

ti prego stammi accanto questa notte io ritorno a respirare

na na na na na na na na na na

ma ci sei tu

mi rimani tu e perdo l’equilibrio solo a dire il tuo nome

una ninna nanna

sei la prima cosa che mi ha fatto stare bene oh

ma tanto tutto questo un giorno passerà

comunque vadano le cose qui con te, va tutto bene