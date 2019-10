‘Giulia aggredisce un corteggiatore’ Uomini e donne anticipazioni 4 ottobre trono classico

Uomini e Donne anticipazioni 4 ottobre: Giulia insulta un suo corteggiatore , caos in studio

Oggi pomeriggio andrà in onda su Canale 5 il secondo appuntamento settimanale dedicato al trono classico di Uomini e Donne. Una puntata che si prospetta ricca di colpi di scena. Stando agli spoiler, Giulia perderà le staffe con uno dei suo corteggiatori. Per quale motivo? Non riesce a convincersi della sua buona fede.

Giulia insulta un suo corteggiatore: caos

Nella giornata di ieri è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Secondo quanto riportato dal sito Il Vicolo Delle News, l’atteggiamento di Giulia Quattrociocche farà discutere. Per quale motivo? Procediamo con ordine. Nelle puntate scorse, la tronista romana ha dichiarato di non fidarsi molto di Alessandro e che le sue sensazioni non erano del tutto positive. La padrona di casa ha mandato in onda un RWM che mostra la ragazza recarsi nel camerino del corteggiatore dopo che non ha nascosto di avere qualche dubbio nei suoi confronti.

Giulia Quattrociocche si è sempre mostrata come una ragazza determinata, forte e con un bel caratterino. Ma una volta raggiunto Alessandro ha perso le staffe e lo ha praticamente aggredito verbalmente.

La reazione del corteggiatore

La tronista romana sbotta nei scuoi confronti e i toni sono tutt’altro che carini, dandogli addirittura del coglione. Alessandro è rimasto stupito dalla sua reazione e dopo l’ennesima offesa l’ha mandata a quel paese senza troppi giri di parole. Come andrà a finire? Lo scopriremo preso..

Non è ancora stato scelta la tronista che prenderà il posto di Sara Tozzi, che la scorsa settimana ha scelto di lasciare il programma in quanto non ancora pronta per conoscere altri ragazzi. Nella sua mente ancora il pensiero del suo ex fidanzato. Sui social si è scatenato il toto nomi ma, almeno per il momento, non vi alcuna conferma.