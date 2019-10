Er Faina a letto con una trans ‘Ha tradito Sharon’: la confessione di Giulia Giannini

Er Faina ‘Ha tradito Sharon Macrì’, la confessione di Giulia Giannini a ‘Nuovo’. Ecco tutti i dettagli

Damiano Coccia noto al pubblico come Er Faina, avrebbe tradito la sua fidanzata Sharon Macrì con la quale ha partecipato all’ultima edizione di Temptation Island Vip.

A rivelarlo la sua ‘amante’ al noto settimanale edito da Cairo Editore ‘Nuovo’. Si tratta della trans Giulia Giannini. Ecco cosa ha raccontato alla celebre rivista.

Giulia Giannini, la confessione a ‘Nuovo’

L’ex concorrente di Temptation Island Vip, Er Faina, avrebbe tradito Sharon Macrì. A rivelarlo è la presunta amante, la trans Giulia Giannini che ha rilasciato una lunga intervista a nuovo, ecco che cosa ha dichiarato:

‘Conosco tantissime persone che vanno con i trans, dai politici importanti ai calciatori’

poi aggiunge:

‘Ho conosciuto anche Damiano Coccia. L’ho contattato sui social, lui sapeva chi fossi’

poi la confessione inaspettata, sul celebre youtuber, il quale dopo averla contattata sui social si sarebbero incontrati e andati a letto insieme in una camera d’albergo:

‘Il signorino ha parlato male delle famiglie arcobaleno, ma è venuto a letto con me: e, alla fine, mi ha lasciato in una camera d’albergo, dicendomi che doveva andare dalla sua fidanzata’

Giulia Giannini: ‘Dopo che gli ho lasciato il numero in un quarto d’ora era da me’

Giulia Giannini, la quale prima della transizione era Marco ed era noto per essere stato uno dei boys di Mara Venier, prosegue nell’intervista al settimanale diretto da Riccardo Signoretti, rivelando maggiori dettagli sulla sua pseudo relazione con Er Faina, il quale secondo il suo racconto si sarebbe auto-invitato da lei per un caffè:

‘Si è autoinvitato a casa mia per prendere un caffè ho ancora i messaggi. Gli ho lasciato il mio numero e in un quarto d’ora era da me’

poi aggiunge, rivelando di non averlo più visto da quel giorno, soprattutto perchè pare ci sia stata una discussione in merito alle famiglie arcobaleno:

‘Mi trovavo in un bed and breakfast, ma lui forse pensava che fosse un’abitazione privata. C’erano le telecamere: comunque io ho tenuto le chat e il numero. Poi non l’ho più sentito’

Er Faina e le famiglie arcobaleno: la frase che ha fatto infuriare Giulia Giannini

L’intervista si conclude con un riferimento ad un argomento molto caro alla Giannini, ovvero ‘famiglie arcobaleno’, attaccate da Damiano Coccia in una vecchia intervista, in quanto sarebbe in disaccordo sull’affidamento di bambini alle coppie omosessuali, per lui quelle non sarebbero vere famiglie.

La Giannini conclude a tal proposito affermando:

‘Pensavo che fosse più intelligente. Quando dice certe cose sulle coppie di fatto e sulle famiglie arcobaleno divento nera’

Alla luce di tali dichiarazioni quale sarà la reazione e la replica di Damiano Coccia detto Er Faina? Staremo a Vedere.