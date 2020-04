Giulia Di Sabatino, scattano le manette per il ragazzo della Panda Rossa

Giulia Di Sabatino è la ragazza morta dopo essere precipitata da un cavalcavia. Ora il ragazzo della Panda Rossa è stato arresto per maltrattamenti.

Il caso della morte della povera Giulia Di Sabatino è ancora avvolto nel mistero. Nel frattempo il ragazzo della Panda Rossa è stato arrestato per maltrattamento nei confronti dei genitori.

La terribile morte di Giulia

Cinque anni fa, nella notte del suo compleanno, Giulia esce di casa per andare a festeggiare insieme ai suoi amici. Purtroppo però non fa ritorno a casa e il giorno dopo i suoi genitori vengono avvertiti che alcuni resti della giovane ragazza sono stati trovati sotto il cavalcavia della A14. Il corpo era stato investito più volte da camion e autovetture che passavano per quella strada.

I genitori in tutti questi anni si sono battuti per ottenere la verità, anche con l’aiuto della trasmissione Chi l’ha Visto. Secondo le indagini che sono state svolte direttamente dalla parte civile, emerge infatti che non ci siano evidenze sul fatto che la ragazza sia deceduta per essere precipitata da quel cavalcavia. La causa della morte non è mai stata scoperta, in quanto impossibile – visto lo stato del cadavere – effettuare l’autopsia. Uno degli esami che sono stati svolti hanno confermato che prima di morire la giovane abbia avuto un rapporto intimo con un uomo.

Il ragazzo della Panda Rossa è stato l’ultimo ad averla vista viva e si è presentato agli inquirenti, confermando di essere stato lui ad aver avuto un rapporto con lei quella sera.

Il giovane è stato indagato per istigazione al suicidio, poi prosciolto in un secondo momento. Oggi esiste una richiesta di archiviazione del caso nonostante la famiglia della vittima si opponga e lotta per avere la verità.

L’arresto dell’ultima persona che l’ha vista viva

Il giovane della Panda Rossa è stato però arrestato oggi con l’accusa di maltrattamento ai genitori: una accusa che esula completamente dal caso della giovane ragazza morta ma che porta ugualmente e nuovamente l’attenzione su di lui.