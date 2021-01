Giulia De Lellis tra le piante mostra le curve prorompenti – FOTO

Una bellezza sbocciata dai giardini di Maria De Filippi quella di Giulia De Lellis: l’ex volto di Uomini e donne è davvero sensualissima.

Una piccola dea Giulia De Lellis negli ultimi scatti in cui mostra le curve completamente scoperte che giocano tra alberi e pianti che rendono in un gioco di vedo non vedo altamente intrigante.

Simpatica e dal carattere deciso Giulia De Lellis: l’ex di Andrea Damante è sensualissima nell’ultimo shooting.

Giulia De Lellis mezza nuda tra le piante

La natura ha un fascino innegabile e Giulia De Lellis ha saputo giocare con essa. È proprio tra gli alberi, le pianti e i fiori che dovremmo trovare ristoro dopo un anno così terribile da lasciare dietro di sé solo la voglia di buttarsi tutto alle spalle e ricominciare dalle origini. Giulia, probabilmente, con i suoi scatti seducenti voleva comunicare ai fan qualcosa di simile.

Si è voluta concedere qualche giorno di relax l’ex gieffina con una full immersion nella natura che non può fare altro che bene. Solo il verde sa dare quell’armonia che col quotidiano si tende spesso a perdere.

In una delle foto postata dalla De Lellis la influencer non è sola: a farle compagnia qualcuno a cui vuole dare veramente tanto amore.

La De Lellis si ristora nel verde e con gli animali

Il suo faccino dolce rivela quanto le piace stare con Giulia: un capello old style, e un abito che mette in evidenza il suo fisico. L’orizzonte è sicuramente molto bello da ammirare ma il suo cagnolino cattura decisamente l’attenzione. La De Lellis con i suoi scatti di vita quotidiana attira sul suo profilo sempre più fan.

Ormai sembra vivere in simbiosi con il suo cane. Solo un si è fatta immortalare mentre lei e il suo amichetto si facevano le coccole prima del riposo notturno.