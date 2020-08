Giulia De Lellis, reduce dalle vacanze in Sardegna, si prodiga attivamente per dare il buon esempio ai suoi fan e rispettare i protocolli per il contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Anche per la web influencer Giulia De Lellis le ferie estive volgono al termine. Attraverso un post pubblicato sul suo profilo ufficiale di Instagram, la ventiquattrenne di Pomezia ha ragguagliato i suoi 4,8 milioni di followers e li ha informanti di esser di ritorno dalla Sardegna.

Alla luce dei recenti eventi di cronaca, inerenti i numerosi focolai di Covid-19 scoppiati in Costa Smeralda, Giulia De Lellis ci tiene a rendere noto che intende prendere le sue personali precauzioni. La celebre influencer è un’inguaribile ottimista e sempre in prima linea per dare il buon esempio:

“Nonostante io non abbia alcun sintomo è comunque importante verificare di non averlo contratto e non mettere a rischio nessuna delle persone che mi stanno vicine”

Giulia De Lellis, tampone Covid-19: l’appello ai followers

Ormai è deciso: Giulia De Lellis intende sottoporsi ad opportuni esami diagnostici per verificare se ha contratto il virus Covid-19 durante le sue vacanze sarde. L’influencer di Instagram ha fatto una premessa: non presenta alcun allarmante sintomo ed è certa di essere stata scrupolosa durante il suo soggiorno in Sardegna.

Lo fa per amore e rispetto verso i suoi familiari, Giulia De Lellis. La sua è una precauzione a fin di bene, che non richiede grandi sacrifici. Desidera dare il buon esempio e sensibilizzare i suoi seguaci:

“Mi raccomando: fatelo anche voi. In particolare se avete viaggiato e interagito con altre persone che a loro volta potrebbero averlo inavvertitamente contratto”

Un comportamento encomiabile ed esemplare, che ha riscosso grandi consensi e pochissime critiche. Una schiacciante maggioranza dei fan di Giulia De Lellis, infatti, ha apprezzato il suo tempismo sbalorditivo e la sua iniziativa lodevole.