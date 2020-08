Giulia De Lellis sotto attacco: Cecchi Paone spiazza tutti e la difende così

Giù le mani da Giulia De Lellis. Alessandro Cecchi Paone torna a deliberare e lo fa spalleggiando la popolare influencer di Instagram ed ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Nella sua rubrica ospitata sul settimanale Nuovo Tv, l’esimio divulgatore scientifico e conduttore televisivo ha difeso a spada tratta Giulia De Lellis, ex fidanzata del tronista Andrea Damante. Alessandro Cecchi Paone ha cannoneggiato contro un lettore del settimanale e ha speso parole d’elogio nei confronti della ventiquattrenne di Pomezia.

Si moltiplicano le invettive nei confronti di Giulia De Lellis. Alcuni lettori del magazine Nuovo Tv sono fermamente convinti che il merito della sua notorietà sia da attribuire alle frequenti e martellanti crisi di coppia con il fidanzato di turno.

A tal proposito, Alessandro Cecchi Paone si è voluto pronunciare spezzando una lancia a favore della vituperata influencer. Dall’alto della sua rubrica su Nuovo Tv, lo stimato giornalista ha replicato così alla lettera di un lettore:

“Fino a che la Giulia De Lellis non si occuperà di politica, economia e cultura, la crisi di questi tre importanti settori non potrà essere imputata a lei, ma a qualcuno più in alto”