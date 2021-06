Giulia De Lellis, ecco chi è la sorella Veronica Fiumicini

Ecco cosa siamo riusciti a scoprire sulla sorella della conduttrice di Love Island Italia e nota influencer.

Conosciamo tutti Giulia De Lellis, attuale conduttrice del programma di Discovery Plus, Love Island Italia.

Probabilmente, però, non avete mai visto la sorella, bellissima e molto somigliante a lei. Scopriamo com’è!

Chi è Veronica, la sorella di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis ha una sorella, Veronica, più grande di lei. Bionda e bellissima, decisamente diversa da lei, ma in qualcosa somigliante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Veronica è mamma di due dolcissime bambine, Matilde e Penelope, che Giulia De Lellis mostra spesso nelle IG stories.

Tra le due donne, pare ci sia un rapporto affiatato e speciale: le due sorelle sembrano davvero inseparabili e pare condividano lo stesso concetto di famiglia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Le due donne trascorrono spesso insieme lunghi giorni di amore e sorrisi. Tra le due vi è un rapporto fraterno che farebbe invidia al mondo intero!

La foto della bellissima Veronica

In più occasioni, i fan di Giulia De Lellis hanno avuto modo di ammirare l’estrema bellezza di Veronica Fiumicini.

La giovane ha sempre mantenuto basso profilo rispetto alla sorella e ha sempre rispettato la sua scelta di diventare un personaggio noto dello spettacolo italiano.

Veronica è stupenda come la sorella e ha già ottenuto grandi consensi da parte dei fan di Giulia e non solo.

Come avrete sicuramente notato, le due donne portano due cognomi diversi: in realtà sono sorellastre, ma legate come se fossero sorelle di sangue.

La madre di entrambe è la stessa, Sandra, che abbiamo avuto modo di vedere più volte durante la partecipazione al Grande Fratello VIP della De Lellis.

L’augurio è che tra le due donne il legame possa rimanere invariato!