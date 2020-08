Giulia De Lellis, avete mai visto la sorella? Bionda e bella come lei – FOTO

La nota influencer ed ex gieffina ha una sorella davvero bella e che le somiglia molto, scopriamo insieme qual è il suo volto

Giulia De Lellis la conoscete tutti, la nota influencer conosciuta per le partecipazioni a Uomini e Donne e al Grande Fratello Vip.

Probabilmente, però, non avete mai visto la sorella, bellissima e molto somigliante all’ex di Andrea Damante. Scopriamo com’è!

Chi è Veronica, la sorella di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis ha una sorella, Veronica, più grande di lei. Bionda e bellissima, decisamente diversa da lei ma in qualcosa somigliante.

Veronica è mamma di due dolcissime bambine, Matilde e Penelope, che Giulia De Lellis mostra spesso nelle IG stories.

Tra le due donne pare ci sia un rapporto affiatato e speciale: le due sorelle sembrano davvero inseparabili e pare condividano lo stesso concetto di famiglia.

Le due donne trascorrono spesso insieme lunghi giorni di amore e sorrisi. Tra le due vi è un rapporto fraterno che farebbe invidia al mondo intero!

La foto della bellissima Veronica

Proprio in questi ultimi giorni Veronica si è trovata al centro di alcune polemiche, scoppiate dopo che la donna ha pubblicamente fatto gli auguri ad Andrea Iannone, ex fidanzato di Giulia.

La donna si è scagliata duramente contro coloro che si sono scatenati contro di lei, spiegando le sue motivazioni e criticando chi parla senza giudizio.

Durante quest’occasione i fan della Le Lellis hanno potuto conoscere Veronica e ammirare la bellezza della donna, stupenda come la sorella.

In una foto in particolare compaiono in bianco e nero, mentre sono in posa allo stesso modo e sembrano davvero complici. L’augurio è che tra le due donne il legame possa rimanere invariato!